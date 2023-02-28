В Пентагоне заявили, что США сейчас не располагают танками Abrams для передачи Киеву

Армия США в настоящее время не располагает американскими танками M1 Abrams, которые можно было бы передать Украине.

Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Что касается танков Abrams, армия в настоящее время не располагает танками, которые можно было бы перебросить или направить на Украину», — цитирует её ТАСС.

Уолландер отметила, что выделенных ранее Пентагону средств на помощь Украине «достаточно для текущих планов».

Третьего февраля Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму около $2,2 млрд.

В пакет помощи войдут системы ПВО, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для HIMARS.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что российская армия уничтожит любое вооружение, поставляемое западными странами на Украину.