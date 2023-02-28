В Пентагоне заявили, что США сейчас не располагают танками Abrams для передачи Киеву
Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.
«Что касается танков Abrams, армия в настоящее время не располагает танками, которые можно было бы перебросить или направить на Украину», — цитирует её ТАСС.
Уолландер отметила, что выделенных ранее Пентагону средств на помощь Украине «достаточно для текущих планов».
Третьего февраля Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму около $2,2 млрд.
В пакет помощи войдут системы ПВО, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для HIMARS.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что российская армия уничтожит любое вооружение, поставляемое западными странами на Украину.