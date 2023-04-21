Пентагон: НАТО с начала конфликта оказало Украине военную помощь в размере $55 млрд

Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Участники контактной группы НАТО по Украине с начала (конфликта на Украине. — RT) оказали военную помощь стране в размере $55 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже оказали Киеву военную помощь на сумму около €150 млрд.

20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.