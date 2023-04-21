Пентагон: НАТО с начала конфликта оказало Украине военную помощь в размере $55 млрд

Короткая ссылка
Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Пентагон: НАТО с начала конфликта оказало Украине военную помощь в размере $55 млрд
  • Gettyimages.ru

«Участники контактной группы НАТО по Украине с начала (конфликта на Украине. — RT) оказали военную помощь стране в размере $55 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже оказали Киеву военную помощь на сумму около €150 млрд.

20 апреля американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить