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Девять стран-членов ОАГ не присоединились к заявлению организации по Украине

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Девять государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, резолюцию не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.

Ранее российский посол Алексей Лабецкий заявил, что в Бразилии понимают реальные причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине.

Президент США Джо Байден пригрозил издержками мировой общественности за поддержку «аннексии, совершённой Россией» в отношении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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