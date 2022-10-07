Девять стран-членов ОАГ не присоединились к заявлению организации по Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, резолюцию не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.
Ранее российский посол Алексей Лабецкий заявил, что в Бразилии понимают реальные причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине.
Президент США Джо Байден пригрозил издержками мировой общественности за поддержку «аннексии, совершённой Россией» в отношении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.