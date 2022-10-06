Посол Лабецкий: в Бразилии понимают реальные причины спецоперации на Украине

В Бразилии понимают реальные причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине, заявил российский посол Алексей Лабецкий.

«Мне кажется, что в Бразилии отдают себе отчёт о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Лабецкий заявил, что подтверждением этому служит отрицание Бразилией санкционного режима, а также всех попыток вывести Россию из системы международных организаций.

Ранее Лабецкий отметил, что развитие отношений России и Бразилии не зависит от того, кто победит на бразильских выборах.

3 октября сообщалось, что экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам подсчёта 70% голосов опережает своего главного оппонента на выборах главы государства — действующего президента Жаира Болсонару.