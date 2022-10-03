Лула да Силва опережает Болсонару на выборах президента Бразилии
Как сообщает РИА Новости, Лула да Силва набрал 45,74% голосов против показателя в 45,51% у Болсонару.
Предполагается, что будет назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов на данный момент не получил более 50% поддержки избирателей.
Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.