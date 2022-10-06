Посол: развитие отношений России и Бразилии не зависит от исхода выборов

Развитие отношений России и Бразилии не зависит от того, кто победит на бразильских выборах, заявил российский посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

«Развитие нашего стратегического партнёрства с Бразилией не зависит от таких политических факторов, как победа того или иного политического деятеля», — цитирует РИА Новости Лабецкого.

Он отметил, что отношения сторон развиваются не только в политической, но и в экономической сфере.

3 октября сообщалось, что экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам подсчёта 70% голосов опережает своего главного оппонента на выборах главы государства, действующего президента Жаира Болсонару.