Президент США Джо Байден пригрозил издержками мировой общественности за поддержку «аннексии, совершённой Россией» в отношении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Президент Байден подтвердил готовность США заставить нести издержки каждого человека, юрлицо или страну, которые поддерживают аннексию, совершённую Россией», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон не признаёт итогов референдума о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.

Американский предприниматель Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, Крым остаётся в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к России регионах необходимо провести референдумы ещё раз под наблюдением ООН.