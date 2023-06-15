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Россия ведёт переговоры о безвизе с шестью странами Латинской Америки

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Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил о переговорах с шестью странами Латинской Америки о безвизовом режиме.
Россия ведёт переговоры о безвизе с шестью странами Латинской Америки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он напомнил, что в настоящее время Россия подписала соглашения о безвизе с 27 странами региона из 33.

«Осталось всего шесть. Переговоры с этими странами формально идут... Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок», — цитирует Щетинина ТАСС.

По словам дипломата, переговоры ведутся с Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, а также Сент-Люсией.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

В апреле Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).

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