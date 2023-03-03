«Найти компромиссное решение сейчас вряд ли получится»: как развивается ситуация вокруг возможной реформы Совбеза ООН

Страны QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) выступили за реформирование Совета Безопасности ООН путём его расширения за счёт новых членов. Об этом говорится в заявлении международного объединения. Дискуссии об изменении конфигурации Совбеза идут уже три десятилетия. Однако компромисса до сих пор не удалось достичь, несмотря на то что постоянные члены Совета поддерживают идею расширить этот институт. С точки зрения экспертов, в настоящее время дискуссию вокруг возможной реформы Совбеза ООН осложняет агрессивный внешнеполитический курс США, которые стремятся включить в этот орган своих союзников и оказывать таким образом давление на Россию и Китай.

Участники четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) выступили за реформирование Совета Безопасности ООН путём увеличения количества постоянных и непостоянных членов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД этих стран в Нью-Дели.

Текст документа опубликован на сайте внешнеполитических ведомств Австралии, Японии и в индийских информационных ресурсах.

«Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Устава ООН, включая три его столпа, и нашу твёрдую приверженность делу укрепления ООН и международной системы посредством всеобъемлющей программы реформ, в том числе путём расширения постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

В связи с этим Австралия, Индия, США и Япония обязались «активно и конструктивно участвовать в процессе межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности с общей целью сделать его более эффективным, представительным и авторитетным».

С точки зрения опрошенных RT экспертов, совместное заявление QUAD отчётливо свидетельствует о стремлении его участников реформировать Совбез, причём каждая из сторон преследует собственные цели.

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В частности, Индия давно добивается членства в Совбезе всемирной организации и поддерживает его расширение за счёт стран Латинской Америки, Африки и Азии, а также островных развивающихся государств.

Об этом, выступая в середине декабря на заседании Совета Безопасности, говорил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он подчеркнул, что странам незападного мира «необходимо надёжное и постоянное представительство в Совете Безопасности».

«Решения об их будущем более не могут приниматься без их участия. Не менее важно повысить подотчётность, объективность и прозрачность методов и процессов работы глобальных институтов, включая данный Совет (Совбез ООН. — RT). В противном случае в адрес данного Совета будут звучать лишь обвинения в политизации», — сказал Джайшанкар.

Глава МИД Индии посетовал, что три десятилетия существования рабочей группы по реформированию СБ ООН не принесли никаких практических результатов.

«Это вызывает глубокое разочарование у более широкого круга (государств — членов ООН. — RT). Они не согласятся на такую альтернативу, как попытки предложить фрагментарные изменения», — добавил Джайшанкар.

Борьба за место

Напомним, в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и десять непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок.

Индия была членом Совбеза ООН в 2021—2022 годах. Теперь же в Нью-Дели рассчитывают вернуть этот статус в 2028—2029 годах, если к тому времени республика не займёт место в клубе постоянных членов.

Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбой в 2021—2022 годах

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© Bebeto Matthews

На Западе и в России поддерживают стремление Индии вступить в ряды постоянных членов. Однако против этого выступает Китай, с которым у Нью-Дели серьёзные территориальные споры.

Несмотря на определённую напряжённость в отношениях с Китаем, именно Индия с её нейтральной политикой считается наиболее вероятным кандидатом на статус постоянного члена Совбеза ООН.

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«Индия многих устраивает, но даже если будут сняты её противоречия с Китаем, то изолированно Индию в Совбез вряд ли примут, потому что это автоматически вызовет понятное недовольство среди других претендентов со взвешенной внешней политикой — Бразилии, ЮАР, Египта», — пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Возможная реформа Совбеза ООН обсуждается далеко не первый год. Причиной дискуссий послужила трансформация миропорядка, наметившаяся ещё в конце прошлого века.

Одним из сторонников реформы выступает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. С его точки зрения, Совбез по-прежнему отражает реалии послевоенного периода, а не сегодняшнего дня. Аналогичного взгляда придерживается и председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

Россия, как и другие участники ООН, не оспаривает тезис об изменившемся балансе сил в мире. Многие государства поддерживают предложение увеличить численность членов Совбеза, в том числе за счёт развивающихся стран. Однако участники дискуссии так не пришли к компромиссу.

Например, Россия считает необходимым расширить Совбез за счёт Индии, стран Африки и Латинской Америки.

При этом в Вашингтоне настаивают на включении в список кандидатов бывших противников во Второй мировой войне — Японии и Германии, которые сейчас выступают союзниками Соединённых Штатов.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

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В начале декабря на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит пользу в членстве Индии и Бразилии, но не ФРГ и Японии.

«Мы видим, какую добавленную стоимость принесёт Индия в Совет Безопасности… Мы видим, какую добавленную стоимость Бразилия принесёт в Совет Безопасности. Мы не видим никакой добавленной стоимости в случае, если вдруг Германия и Япония тоже станут постоянными членами этого органа ООН», — сказал Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, продолжительное время Москва не наблюдает «какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединённых Штатов и НАТО».

«В интересах США»

По мнению Владимира Брутера, Соединённые Штаты спекулируют на теме возможного расширения Совбеза, чтобы добиться членства в нём для своих союзников.

«Да, Германия и Япония сами регулярно напоминают о готовности стать постоянными членами Совбеза. Но это делается и в интересах США. Американцы хотят размыть нынешнюю конфигурацию Совбеза, включив туда как можно больше союзников. Естественно, это делается для противостояния России и Китаю», — говорит Брутер.

Заседание Совбеза ООН

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Эксперт считает, что Вашингтон и его союзники не оставят попыток изменить состав Совбеза в свою пользу. Также западные страны продолжат искать возможности исключить Россию из числа постоянных членов или ограничить её полномочия.

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Напомним, что в мае 2022 года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности на данный момент исключить РФ из числа пятёрки постоянных членов. В декабре глава Евросовета Шарль Мишель выступил за создание механизма приостановки членства, который, с его точки зрения, имеет смысл распространить на Россию.

В беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал уверенность, что Соединённые Штаты и их союзники неспособны помешать Москве пользоваться положенными по Уставу ООН компетенциями.

«Все попытки ограничить роль Москвы ни к чему не приведут хотя бы по той причине, что в Совбезе действует правило консенсуса и есть право вето. Очевидно, что Россия не согласится на отмену норм, которые позволяют ей защищаться от нападок США и их союзников», — подчеркнул Блохин.

Нынешняя политика Вашингтона, как полагает эксперт, стала объективным препятствием для адекватного реформирования Совбеза ООН.

«Нет сомнений, что Совбез ООН требуется реформировать. Например, можно включить в его состав Индию, Бразилию и ЮАР. Однако найти компромиссное решение сейчас вряд ли получится. Текущая политика США носит слишком агрессивный характер, американцы непременно начнут оказывать давление на новых членов. Для России и Китая это лишь создаст дополнительные неоправданные риски», — заключил Блохин.