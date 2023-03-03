«Найти компромиссное решение сейчас вряд ли получится»: как развивается ситуация вокруг возможной реформы Совбеза ООН
- Заседание Совбеза ООН
- AP
- © Bebeto Matthews
Участники четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) выступили за реформирование Совета Безопасности ООН путём увеличения количества постоянных и непостоянных членов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД этих стран в Нью-Дели.
Текст документа опубликован на сайте внешнеполитических ведомств Австралии, Японии и в индийских информационных ресурсах.
«Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Устава ООН, включая три его столпа, и нашу твёрдую приверженность делу укрепления ООН и международной системы посредством всеобъемлющей программы реформ, в том числе путём расширения постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН», — говорится в заявлении.
В связи с этим Австралия, Индия, США и Япония обязались «активно и конструктивно участвовать в процессе межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности с общей целью сделать его более эффективным, представительным и авторитетным».
С точки зрения опрошенных RT экспертов, совместное заявление QUAD отчётливо свидетельствует о стремлении его участников реформировать Совбез, причём каждая из сторон преследует собственные цели.Также на russian.rt.com Информационный шум: как Киев пытался организовать в ООН «саммит мира»
В частности, Индия давно добивается членства в Совбезе всемирной организации и поддерживает его расширение за счёт стран Латинской Америки, Африки и Азии, а также островных развивающихся государств.
Об этом, выступая в середине декабря на заседании Совета Безопасности, говорил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он подчеркнул, что странам незападного мира «необходимо надёжное и постоянное представительство в Совете Безопасности».
«Решения об их будущем более не могут приниматься без их участия. Не менее важно повысить подотчётность, объективность и прозрачность методов и процессов работы глобальных институтов, включая данный Совет (Совбез ООН. — RT). В противном случае в адрес данного Совета будут звучать лишь обвинения в политизации», — сказал Джайшанкар.
Глава МИД Индии посетовал, что три десятилетия существования рабочей группы по реформированию СБ ООН не принесли никаких практических результатов.
«Это вызывает глубокое разочарование у более широкого круга (государств — членов ООН. — RT). Они не согласятся на такую альтернативу, как попытки предложить фрагментарные изменения», — добавил Джайшанкар.
Борьба за место
Напомним, в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и десять непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок.
Индия была членом Совбеза ООН в 2021—2022 годах. Теперь же в Нью-Дели рассчитывают вернуть этот статус в 2028—2029 годах, если к тому времени республика не займёт место в клубе постоянных членов.
- Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбой в 2021—2022 годах
- AP
- © Bebeto Matthews
На Западе и в России поддерживают стремление Индии вступить в ряды постоянных членов. Однако против этого выступает Китай, с которым у Нью-Дели серьёзные территориальные споры.
Несмотря на определённую напряжённость в отношениях с Китаем, именно Индия с её нейтральной политикой считается наиболее вероятным кандидатом на статус постоянного члена Совбеза ООН.
«Индия многих устраивает, но даже если будут сняты её противоречия с Китаем, то изолированно Индию в Совбез вряд ли примут, потому что это автоматически вызовет понятное недовольство среди других претендентов со взвешенной внешней политикой — Бразилии, ЮАР, Египта», — пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Возможная реформа Совбеза ООН обсуждается далеко не первый год. Причиной дискуссий послужила трансформация миропорядка, наметившаяся ещё в конце прошлого века.
Одним из сторонников реформы выступает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. С его точки зрения, Совбез по-прежнему отражает реалии послевоенного периода, а не сегодняшнего дня. Аналогичного взгляда придерживается и председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
Россия, как и другие участники ООН, не оспаривает тезис об изменившемся балансе сил в мире. Многие государства поддерживают предложение увеличить численность членов Совбеза, в том числе за счёт развивающихся стран. Однако участники дискуссии так не пришли к компромиссу.
Например, Россия считает необходимым расширить Совбез за счёт Индии, стран Африки и Латинской Америки.
При этом в Вашингтоне настаивают на включении в список кандидатов бывших противников во Второй мировой войне — Японии и Германии, которые сейчас выступают союзниками Соединённых Штатов.
- Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
- Gettyimages.ru
- © Bob Krist
В начале декабря на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит пользу в членстве Индии и Бразилии, но не ФРГ и Японии.
«Мы видим, какую добавленную стоимость принесёт Индия в Совет Безопасности… Мы видим, какую добавленную стоимость Бразилия принесёт в Совет Безопасности. Мы не видим никакой добавленной стоимости в случае, если вдруг Германия и Япония тоже станут постоянными членами этого органа ООН», — сказал Лавров.
Как подчеркнул глава МИД РФ, продолжительное время Москва не наблюдает «какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединённых Штатов и НАТО».
«В интересах США»
По мнению Владимира Брутера, Соединённые Штаты спекулируют на теме возможного расширения Совбеза, чтобы добиться членства в нём для своих союзников.
«Да, Германия и Япония сами регулярно напоминают о готовности стать постоянными членами Совбеза. Но это делается и в интересах США. Американцы хотят размыть нынешнюю конфигурацию Совбеза, включив туда как можно больше союзников. Естественно, это делается для противостояния России и Китаю», — говорит Брутер.
- Заседание Совбеза ООН
- AP
- © John Minchillo
Эксперт считает, что Вашингтон и его союзники не оставят попыток изменить состав Совбеза в свою пользу. Также западные страны продолжат искать возможности исключить Россию из числа постоянных членов или ограничить её полномочия.Также на russian.rt.com Информационный шум: как Киев пытался организовать в ООН «саммит мира»
Напомним, что в мае 2022 года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности на данный момент исключить РФ из числа пятёрки постоянных членов. В декабре глава Евросовета Шарль Мишель выступил за создание механизма приостановки членства, который, с его точки зрения, имеет смысл распространить на Россию.
В беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал уверенность, что Соединённые Штаты и их союзники неспособны помешать Москве пользоваться положенными по Уставу ООН компетенциями.
«Все попытки ограничить роль Москвы ни к чему не приведут хотя бы по той причине, что в Совбезе действует правило консенсуса и есть право вето. Очевидно, что Россия не согласится на отмену норм, которые позволяют ей защищаться от нападок США и их союзников», — подчеркнул Блохин.
Нынешняя политика Вашингтона, как полагает эксперт, стала объективным препятствием для адекватного реформирования Совбеза ООН.
«Нет сомнений, что Совбез ООН требуется реформировать. Например, можно включить в его состав Индию, Бразилию и ЮАР. Однако найти компромиссное решение сейчас вряд ли получится. Текущая политика США носит слишком агрессивный характер, американцы непременно начнут оказывать давление на новых членов. Для России и Китая это лишь создаст дополнительные неоправданные риски», — заключил Блохин.
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