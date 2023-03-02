Рябков: Россия примет участие в предстоящих выборах в Совет ООН по правам человека

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона примет участие в предстоящих выборах в Совет ООН по правам человека.

Об этом он сказал на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Рябков подчеркнул, что избранная в 2020 году в СПЧ Россия активно работала в совете до апреля 2022 года, когда неконсенсусной резолюцией Генассамблеи ООН, принятой по инициативе США и их союзников, членство российской стороны в СПЧ было приостановлено.

Как отметил замглавы МИД России, соответствующее решение «стало в том числе результатом беспрецедентного политического давления и экономического шантажа со стороны коллективного Запада в отношении конструктивно настроенных государств перед голосованием в Генассамблее». И даже после этого Россия продолжала и продолжает активно участвовать в деятельности совета в статусе наблюдателя.

«Нам небезразлична судьба этого ключевого правозащитного органа ООН, функционирование которого далеко от идеала. Несмотря на беспрецедентное давление на Россию, мы намерены принять участие в предстоящих выборах в совет, которые состоятся осенью текущего года в ходе 78-й сессии ГА ООН», — сказал Рябков.

Ранее комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.