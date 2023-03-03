Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений

Исключение России из G20 не соответствовало бы принципу многосторонних отношений.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20», — цитирует его ТАСС.

Боррель назвал такую идею противоречивой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел G20 заявил, что ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня G20 в балаган.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка.