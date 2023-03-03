Узнать больше

Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений

Короткая ссылка
Исключение России из G20 не соответствовало бы принципу многосторонних отношений.
Боррель: исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20», — цитирует его ТАСС.

Боррель назвал такую идею противоречивой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел G20 заявил, что ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня G20 в балаган.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить