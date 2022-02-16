Путин: Россия и Бразилия выступают за многополярный миропорядок

Россия и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка, заявил российский президент Владимир Путин.

«Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка», — приводит сайт Кремля слова Путина по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

По его словам, данный миропорядок должен опираться на международное право при центральной и координирующей роли ООН.

Он отметил, что Москва и Бразилиа привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Ранее Болсонару на переговорах в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших перспективах отношений между двумя странами.