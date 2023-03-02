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Захарова заявила, что переговоров между Лавровым и Блинкеном на саммите G20 не было

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Переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и шефа американской дипломатии Энтони Блинкена в рамках второй сессии саммита глав внешнеполитических ведомств G20 в Индии не было.
Захарова заявила, что переговоров между Лавровым и Блинкеном на саммите G20 не было
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сказала она.

Ранее Захарова исключила контакты главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также сам глава Госдепа заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.

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