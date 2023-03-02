Захарова заявила, что переговоров между Лавровым и Блинкеном на саммите G20 не было
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сказала она.
Ранее Захарова исключила контакты главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Также сам глава Госдепа заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.