Захарова исключила встречу Лаврова и Блинкена на полях G20
- РИА Новости
«По-моему, позиция США обозначена чётко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», — цитирует её РИА Новости.
Захарова отметила, что никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели, не было.
Ранее в Германии заявили, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.
Также Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.