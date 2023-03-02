Захарова исключила встречу Лаврова и Блинкена на полях G20

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова исключила контакты главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«По-моему, позиция США обозначена чётко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», — цитирует её РИА Новости.

Захарова отметила, что никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели, не было.

Ранее в Германии заявили, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.

Также Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.