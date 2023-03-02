Лавров извинился перед Индией за страны Запада, превратившие работу G20 в балаган

Ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел G20.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган», — заявил он.

По словам Лаврова, ряд западных делегаций стремятся переложить ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита при участии глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки» отметил, что страны G20 разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща.

По его словам, речь идёт о последствиях пандемии COVID-19, опасениях по поводу цепочек поставок, побочных эффектах продолжающихся конфликтов, беспокойстве по поводу долгового кризиса и нарушениях климата.

Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии Нью-Дели.