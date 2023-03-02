Рябков: НАТО одержимо стремлением перераспределить баланс сил в мире в свою пользу

Североатлантический альянс одержим стремлением перераспределить баланс сил в свою пользу в ущерб безопасности других.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе Конференции ООН по разоружению в Женеве.

Он подчеркнул, что текущее состояние системы контроля над вооружениями является результатом целенаправленного деструктивного воздействия стран НАТО.

«Североатлантический альянс... одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу (а значит — в ущерб безопасности других) и обеспечить себе военно-стратегическое превосходство с претензией на глобальное доминирование», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.