Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России «назад дороги нет»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет».

«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведёт к нормальным отношениям с Россией», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Финляндии.

По словам Столтенберга, члены НАТО должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в «более опасном мире».

Ранее начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард заявил, что недостаточные запасы вооружения больше недопустимы для стран Запада.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.