Председатель ГА ООН сообщил о планах продвигать переговоры по реформе Совбеза
- AP
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По его словам, способность провести реформы определит роль организации в глазах мировой общественности.
«Я хочу продвигать переговоры по реформе Совета Безопасности: давно настало время, чтобы Совет в более равных степенях представлял население Земли и чтобы он отражал реалии XXI века», — цитирует Кёрёши ТАСС.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета Безопасности.
Российский лидер Владимир Путин также призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.