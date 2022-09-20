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Председатель ГА ООН сообщил о планах продвигать переговоры по реформе Совбеза

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Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши сообщил о планах продвигать переговоры по реформе Совбеза всемирной организации.
Председатель ГА ООН сообщил о планах продвигать переговоры по реформе Совбеза
  • AP
  • © Julia Nikhinson

По его словам, способность провести реформы определит роль организации в глазах мировой общественности.

«Я хочу продвигать переговоры по реформе Совета Безопасности: давно настало время, чтобы Совет в более равных степенях представлял население Земли и чтобы он отражал реалии XXI века», — цитирует Кёрёши ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета Безопасности.

Российский лидер Владимир Путин также призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.

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