США намерены поднять в ООН тему реформы Совета безопасности

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета безопасности.

Об этом заявила Томас-Гринфилд в своём обращении по теме будущего ООН в Сан-Франциско.

Как считает дипломат, Совбез «должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов».

«Мы не должны защищать статус-кво. Вместо этого мы должны демонстрировать готовность к компромиссу», — цитирует её РИА Новости.

По словам постпреда, нужно прийти к консенсусу «по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета безопасности».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.

Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.