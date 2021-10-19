Эрдоган заявил об отсутствии у Совбеза ООН права решать судьбу человечества

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» — победителей во Второй мировой войне.

«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран — победителей во Второй мировой войне», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

По его словам, «мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования и немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Он подчеркнул, что «не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны».

Ранее официальный представитель французского МИД заявил, что Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.

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