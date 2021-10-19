Эрдоган заявил об отсутствии у Совбеза ООН права решать судьбу человечества
«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран — победителей во Второй мировой войне», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
По его словам, «мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования и немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».
Он подчеркнул, что «не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны».
Ранее официальный представитель французского МИД заявил, что Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.