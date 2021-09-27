Франция выступает за расширение состава Совбеза ООН

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Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.
Франция выступает за расширение состава Совбеза ООН
  • Reuters

«Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности — как постоянных, так и временных», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что Париж поддерживает идею расширения представительства африканских стран, в том числе в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о темах консультаций постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.

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