Франция выступает за расширение состава Совбеза ООН
- Reuters
«Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности — как постоянных, так и временных», — приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что Париж поддерживает идею расширения представительства африканских стран, в том числе в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о темах консультаций постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.