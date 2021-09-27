Франция выступает за расширение состава Совбеза ООН

Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.

«Франция уже давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности. Она выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности — как постоянных, так и временных», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что Париж поддерживает идею расширения представительства африканских стран, в том числе в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о темах консультаций постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.