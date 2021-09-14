В МИД Франции рассказали о предстоящих консультациях СБ ООН по борьбе с терроризмом

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о предстоящих консультациях постоянных членов Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.
В МИД Франции рассказали о предстоящих консультациях СБ ООН по борьбе с терроризмом
  • Pixabay

По его словам, соответствующие переговоры должны состояться на следующей неделе в Нью-Йорке.

«Интересы Франции и пяти её партнёров по Совету безопасности, включая Китай и Россию, в вопросах борьбы с терроризмом совпадают... Мы не должны позволить террористам из группировки «Исламское государство»*, воспользоваться ситуацией в Афганистане», — цитирует его ТАСС.

При этом министр не уточнил конкретный уровень будущих консультаций.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности сотрудничества российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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