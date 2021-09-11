Медведев заявил о важности сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом
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Об этом он написал в своей статье для «Газеты.Ru».
«Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом. Однако для этого нашим партнёрам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности», — отметил Медведев.
По его словам, российская сторона всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом.
Ранее в НАТО призвали Россию и КНР противодействовать терроризму в Афганистане.