Медведев заявил о важности сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности сотрудничества российской и американской сторон в борьбе с терроризмом.

Об этом он написал в своей статье для «Газеты.Ru».

«Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом. Однако для этого нашим партнёрам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности», — отметил Медведев.

По его словам, российская сторона всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом.

Ранее в НАТО призвали Россию и КНР противодействовать терроризму в Афганистане.