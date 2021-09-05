В НАТО призвали Россию и КНР противодействовать терроризму в Афганистане

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Россия и Китай должны вместе с другими членами мирового сообщества противостоять террористическим группировкам на территории Афганистана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я всецело согласен с тем, что всё международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», — приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью Sunday Telegraph.

Он отметил, что в Североатлантическом альянсе извлекут уроки из событий в Афганистане, где после вывода американского военного контингента власть быстро захватили представители радикального движения «Талибан»*. 

«НАТО открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», — добавил генсек Альянса.

Президент России Владимир Путин ранее назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после окончания кампании США в стране. Он обратил внимание на большое количество людей, работавших на западные страны и оказавшихся брошенными в Афганистане. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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