Путин прокомментировал слова Эрдогана о Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал слова лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Совбезе ООН.

«Надо подумать, как сделать эту организацию (ООН. — RT) более сбалансированной, тем более что действительно, это же правда, она (и в этом смысле президент Эрдоган прав), она же рождалась после Второй мировой войны, и был определённый расклад сил, теперь он меняется. Он уже изменился», — сказал Путин.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.

По его мнению, на фоне изменений в мире, в частности в международных отношениях и торговле, «немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин предложил, чтобы «пятёрка» СБ ООН собралась и обсудила все вопросы, которые стоят перед человечеством.

В Кремле добавили, что Россия была и остаётся приверженным членом ООН, Совбеза ООН и сохраняет свою верность уставу организации.