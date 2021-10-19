Песков отреагировал на заявление Эрдогана о Совбезе ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что пятёрка стран — членов Совета Безопасности ООН, победивших во Второй мировой войне, не должна решать судьбу человечества.

Песков подчеркнул, что данный вопрос зависит от консенсуса участников «пятёрки».

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предложил, чтобы «пятёрка» СБ ООН собралась и обсудила все вопросы, которые стоят перед человечеством.

В Кремле добавили, что Россия была и остаётся приверженным членом ООН, Совбеза ООН и сохраняет свою верность уставу организации.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.

По его мнению, на фоне изменений в мире, в частности в международных отношениях и торговле, «немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».