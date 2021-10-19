Песков отреагировал на заявление Эрдогана о Совбезе ООН
- Reuters
Песков подчеркнул, что данный вопрос зависит от консенсуса участников «пятёрки».
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предложил, чтобы «пятёрка» СБ ООН собралась и обсудила все вопросы, которые стоят перед человечеством.
В Кремле добавили, что Россия была и остаётся приверженным членом ООН, Совбеза ООН и сохраняет свою верность уставу организации.
Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.
По его мнению, на фоне изменений в мире, в частности в международных отношениях и торговле, «немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».