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Президенты России и Боливии договорились активизировать контакты на различных уровнях

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Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений и связи в торгово-экономической и энергетической сферах. Как сообщили в Кремле, главы государств выразили настрой на расширение сотрудничества и договорились об активизации контактов.
Президенты России и Боливии договорились активизировать контакты на различных уровнях
  • РИА Новости

Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.

«Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — отметила пресс-служба президента.

В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко ценит независимую внешнюю политику, проводимую властями Боливии.

Она сообщила, что Россия настроена на углубление и расширение двусторонних отношений с Боливией.

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