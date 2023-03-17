Президенты России и Боливии договорились активизировать контакты на различных уровнях
- РИА Новости
Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.
«Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — отметила пресс-служба президента.
В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко ценит независимую внешнюю политику, проводимую властями Боливии.
Она сообщила, что Россия настроена на углубление и расширение двусторонних отношений с Боливией.