Президенты России и Боливии договорились активизировать контакты на различных уровнях

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе провели телефонный разговор, они обсудили развитие двусторонних отношений и связи в торгово-экономической и энергетической сферах. Как сообщили в Кремле, главы государств выразили настрой на расширение сотрудничества и договорились об активизации контактов.

РИА Новости

Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны. «Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий», — отметила пресс-служба президента. В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко ценит независимую внешнюю политику, проводимую властями Боливии. Она сообщила, что Россия настроена на углубление и расширение двусторонних отношений с Боливией.