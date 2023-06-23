Небензя: Россия надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС
- AFP
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Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны.