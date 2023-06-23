Небензя: Россия надеется, что Запад не даст Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС

Российская сторона надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на Запорожской АЭС.

Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны.