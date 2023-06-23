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Замгенсека ООН назвала неприемлемыми любые угрозы безопасности ЗАЭС

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Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Замгенсека ООН назвала неприемлемыми любые угрозы безопасности ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«Ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.

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