Замгенсека ООН назвала неприемлемыми любые угрозы безопасности ЗАЭС

Любые угрозы безопасности Запорожской АЭС неприемлемы и опасны, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал мнение, что Гросси не станет обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС, несмотря на представленные факты.