Военкор RT Васюнин рассказал о ситуации в районе обмелевшего Каховского водохранилища
Он проверил, может ли водохранилище стать новым плацдармом для наступления ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время на дне водохранилища есть вода и ил, а ВСУ атакуют с противоположного направления.
«Есть части с илом, есть части с каменистой поверхностью, по которым также может пройти техника и не увязнуть», — рассказал боец батальона «Крым» с позывным Грин.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.