Военкор RT Васюнин рассказал о ситуации в районе обмелевшего Каховского водохранилища

Военкор RT Илья Васюнин вместе с бойцами ВС России осмотрел обмелевшее Каховское водохранилище.

Он проверил, может ли водохранилище стать новым плацдармом для наступления ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время на дне водохранилища есть вода и ил, а ВСУ атакуют с противоположного направления.

«Есть части с илом, есть части с каменистой поверхностью, по которым также может пройти техника и не увязнуть», — рассказал боец батальона «Крым» с позывным Грин.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.