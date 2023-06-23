Рябков назвал заявление Зеленского о Запорожской АЭС очередной попыткой очернить Россию
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.
«В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения», — констатировал собеседник агентства.
Рябков также отметил, что подобные заявления украинской стороны делаются с целью скрыть собственные преступные террористические действия.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что это очередная ложь.