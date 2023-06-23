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Рябков назвал заявление Зеленского о Запорожской АЭС очередной попыткой очернить Россию

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС является очередной попыткой очернить Россию.
Рябков назвал заявление Зеленского о Запорожской АЭС очередной попыткой очернить Россию
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

«В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения», — констатировал собеседник агентства.

Рябков также отметил, что подобные заявления украинской стороны делаются с целью скрыть собственные преступные террористические действия.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что это очередная ложь.

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