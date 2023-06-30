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Небензя: Россия распространила в Совбезе ООН письмо о возможных провокациях Киева на ЗАЭС

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Москва распространила в ООН письмо, в котором призвала генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил постпред России Василий Небензя.

Также, по словам дипломата, Россия не планирует взрывать Запорожскую АЭС.

«Намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет», — сказал Небензя.

Ранее постпред России заявил, что условия, которые будут выставлены Украине для достижения мира, будут уже другими.

Он также отметил, что Запад сознательно провоцирует столкновение ядерных держав.

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