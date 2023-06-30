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Небензя: выставляемые Киеву условия для мира будут уже другими

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что условия, которые будут выставлены Украине для достижения мира, будут уже другими.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Киеву.

По его словам, в марте прошлого года по вине США и ЕС был «упущен шанс на мир».

«Его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — подчеркнул постпред России.

Ранее Небензя заявил, что Запад сознательно провоцирует столкновение ядерных держав.

Неделю назад он также заявил, что Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам.

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