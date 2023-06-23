Небензя: Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны
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«Покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты выражают надежду на продление зерновой сделки.