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Небензя: Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны

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Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты выражают надежду на продление зерновой сделки.

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