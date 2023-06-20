В Белом доме заявили, что США надеются на продление зерновой сделки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты выражают надежду на продление зерновой сделки.

«Мы очень надеемся, что она будет продлена», — цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что Вашингтон готов и дальше поддерживать ООН и Турцию в вопросе продления «Черноморской инициативы».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал, что ООН признала, что ничего не может сделать для решения трёх основных требований России, которые необходимы для продления зерновой сделки.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.