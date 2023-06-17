Песков: шансов у зерновой сделки нет, обязательства перед Россией не выполняются

Часть зерновой сделки, касающаяся российской стороны, так и не была выполнена, поэтому нет перспектив и оснований для её продления.

Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений», — отметил он.

По словам Пескова, часть, которая касалась России, «сделана так и не была».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не работает.