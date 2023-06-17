Песков: шансов у зерновой сделки нет, обязательства перед Россией не выполняются
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Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений», — отметил он.
По словам Пескова, часть, которая касалась России, «сделана так и не была».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не работает.