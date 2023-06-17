Путин: лишь 3,1% вывезенного из украинских портов зерна пошло в нуждающиеся страны

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда стран Африки подчеркнул, что только 3,1% зерна, вывезенного из украинских портов, пошло в нуждающиеся страны.

Он отметил, что по состоянию на 15 июня из портов Украины при содействии России и Турции вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции.

По словам Путина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «много сделал для этого».

«В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тыс. т из 31,7 млн (т. — RT). Это всего 3,1%», — сказал он.

Ранее президент отметил, что российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что российская сторона обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от западных государств маршрутам.