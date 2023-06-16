Лавров: Россия будет поставлять зерно нуждающимся по не зависящим от Запада маршрутам
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Пускай они (на Западе. — RT) занимаются своей коммерческой выгодой. Все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали поставлять зерно по маршрутам, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны», — отметил он.
Лавров добавил, что Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам.
По его словам, зерновая сделка не работает.