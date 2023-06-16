Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров: Россия будет поставлять зерно нуждающимся по не зависящим от Запада маршрутам

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от препон Запада маршрутам.
Лавров: Россия будет поставлять зерно нуждающимся по не зависящим от Запада маршрутам
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Пускай они (на Западе. — RT) занимаются своей коммерческой выгодой. Все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали поставлять зерно по маршрутам, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны», — отметил он.

Лавров добавил, что Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам.

По его словам, зерновая сделка не работает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить