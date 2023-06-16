Лавров: Россия будет поставлять зерно нуждающимся по не зависящим от Запада маршрутам

Глава российского МИД Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от препон Запада маршрутам.

Об этом пишет ТАСС.

«Пускай они (на Западе. — RT) занимаются своей коммерческой выгодой. Все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали поставлять зерно по маршрутам, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны», — отметил он.

Лавров добавил, что Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам.

По его словам, зерновая сделка не работает.