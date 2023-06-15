Генсек ООН надеется на позитивный итог встречи Путина и лидеров Африки по зерновой сделке
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Об этом пишет ТАСС.
«Я надеюсь, что по итогам переговоров между президентом Путиным и африканскими лидерами будет позитивный результат по зерновой сделке, равно как и касательно наших усилий для экспорта российского продовольствия и удобрений», — сказал Гутерреш.
Ранее Совместный координационный центр зафиксировал 70 случаев отклонения кораблей в рамках зерновой сделки от коридора в Чёрном море.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.