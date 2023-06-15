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Генсек ООН надеется на позитивный итог встречи Путина и лидеров Африки по зерновой сделке

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на позитивные итоги переговоров российского президента Владимира Путина и африканских лидеров в контексте зерновой сделки.
Генсек ООН надеется на позитивный итог встречи Путина и лидеров Африки по зерновой сделке
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

Об этом пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что по итогам переговоров между президентом Путиным и африканскими лидерами будет позитивный результат по зерновой сделке, равно как и касательно наших усилий для экспорта российского продовольствия и удобрений», — сказал Гутерреш.

Ранее Совместный координационный центр зафиксировал 70 случаев отклонения кораблей в рамках зерновой сделки от коридора в Чёрном море.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.

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