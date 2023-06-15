В СКЦ зафиксировали 70 случаев отклонения судов от коридора зерновой сделки

Совместный координационный центр зафиксировал 70 случаев отклонения кораблей в рамках зерновой сделки от коридора в Чёрном море.

«СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния», — сообщает РИА Новости со ссылкой на офис координатора ООН.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки.

Он отметил, что коридоры для прохода кораблей с сельскохозяйственной продукцией используются противником для запуска морских беспилотников.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.