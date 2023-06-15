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В СКЦ зафиксировали 70 случаев отклонения судов от коридора зерновой сделки

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Совместный координационный центр зафиксировал 70 случаев отклонения кораблей в рамках зерновой сделки от коридора в Чёрном море.
В СКЦ зафиксировали 70 случаев отклонения судов от коридора зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

«СКЦ зафиксировал около 70 случаев, когда суда отклонялись от координат коридора, часто на относительно небольшие расстояния», — сообщает РИА Новости со ссылкой на офис координатора ООН.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки.

Он отметил, что коридоры для прохода кораблей с сельскохозяйственной продукцией используются противником для запуска морских беспилотников.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

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