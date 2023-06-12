Гутерреш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Я обеспокоен (ситуацией с зерновой сделкой. — RT). Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия «Черноморской зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.