Гутерреш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки

ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я обеспокоен (ситуацией с зерновой сделкой. — RT). Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия «Черноморской зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.