Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гутерреш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки

Короткая ссылка
ООН работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.
Гутерреш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я обеспокоен (ситуацией с зерновой сделкой. — RT). Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия «Черноморской зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить