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Вершинин заявил, что в России всё ещё негативно оценивают меморандум ООН

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В Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин заявил, что в России всё ещё негативно оценивают меморандум ООН
  • AP

Он напомнил о недавних консультациях с представителями всемирной организации во главе с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, где обсуждалась реализация меморандума.

«По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум. Барьеры, стоящие на пути нашего экспорта, остаются», — цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее замглавы МИД России заявил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.

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