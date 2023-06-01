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Вершинин заявил об усугублении проблем с банковскими платежами и логистикой из-за санкций

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Из-за антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами и логистикой усугубляются, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин заявил об усугублении проблем с банковскими платежами и логистикой из-за санкций
  • РИА Новости

Так он ответил на вопрос относительно перспективы расширения «Черноморской инициативы».

«В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, «замороженными» активами и т. д.», — сказал Вершинин.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объёме.

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