Вершинин заявил об усугублении проблем с банковскими платежами и логистикой из-за санкций
- РИА Новости
Так он ответил на вопрос относительно перспективы расширения «Черноморской инициативы».
«В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, «замороженными» активами и т. д.», — сказал Вершинин.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновой сделке придётся подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.
Китайские власти надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объёме.