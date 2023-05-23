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Небензя заявил об отсутствии прогресса в выполнении российской части зерновой сделки

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Российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил об отсутствии прогресса в выполнении российской части зерновой сделки
  • © РИА Новости / Брайан Смит

«Что касается меморандума Россия — ООН об экспорте российского продовольствия, то его выполнение фактически и не началось», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что западные страны отказываются подключать Россельхозбанк к системе SWIFT, нет прогресса и в решении логистических проблем.

«Таким образом, Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других», — подытожил российский дипломат.

Ранее представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT, ООН продолжает работу над этим. 

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