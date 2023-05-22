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В ООН заявили, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT

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Операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT, ООН продолжает работу над этим. Об этом заявил представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT
  • © AP Photo / Ivan Sekretarev

По его словам, ООН продолжит прилагать максимум усилий для обеспечения поставок на мировые рынки, в том числе через Россельхозбанк.

«Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Он подчеркнул, что ООН продолжит консультации с представителями ЕС, Великобритании, США, России по данному вопросу.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT до урегулирования конфликта на Украине.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке.

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