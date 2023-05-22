В ООН заявили, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT

Операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT, ООН продолжает работу над этим. Об этом заявил представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН продолжит прилагать максимум усилий для обеспечения поставок на мировые рынки, в том числе через Россельхозбанк.

«Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Он подчеркнул, что ООН продолжит консультации с представителями ЕС, Великобритании, США, России по данному вопросу.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT до урегулирования конфликта на Украине.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке.