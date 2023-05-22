В ООН заявили, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT
- © AP Photo / Ivan Sekretarev
По его словам, ООН продолжит прилагать максимум усилий для обеспечения поставок на мировые рынки, в том числе через Россельхозбанк.
«Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.
Он подчеркнул, что ООН продолжит консультации с представителями ЕС, Великобритании, США, России по данному вопросу.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT до урегулирования конфликта на Украине.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке.