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«Известия»: ЕС не намерен переподключать российские банки к SWIFT

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT до урегулирования конфликта на Украине.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Стано отметил, что отключение российских банков от SWIFT — это часть санкций, введённых Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине.

«Рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — сказал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.

Позже замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

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