«Известия»: ЕС не намерен переподключать российские банки к SWIFT
Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Стано отметил, что отключение российских банков от SWIFT — это часть санкций, введённых Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине.
«Рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — сказал он.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.
Позже замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.