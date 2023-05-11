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Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.
Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече по зерновой сделке в Стамбуле. По словам дипломата, российская сторона напомнила о положениях стамбульского меморандума.

«Мы говорили, какие системные проблемы надо решить. Одна из них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Надо сказать, что на этом участке продвижения нет. К сожалению, нам известны скептические оценки ооновцев, что это вообще можно сделать», — цитирует Вершинина ТАСС.

Он подчеркнул, что без системы SWIFT «ничего не пойдёт» — необходимые транзакции произвести в ручном режиме невозможно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.

При этом он подчеркнул, что цены на продукты вырастут, если не учесть требования России по зерновой сделке.

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