Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече по зерновой сделке в Стамбуле. По словам дипломата, российская сторона напомнила о положениях стамбульского меморандума.

«Мы говорили, какие системные проблемы надо решить. Одна из них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Надо сказать, что на этом участке продвижения нет. К сожалению, нам известны скептические оценки ооновцев, что это вообще можно сделать», — цитирует Вершинина ТАСС.

Он подчеркнул, что без системы SWIFT «ничего не пойдёт» — необходимые транзакции произвести в ручном режиме невозможно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что переговоры о переподключении Россельхозбанка к SWIFT продолжаются.

При этом он подчеркнул, что цены на продукты вырастут, если не учесть требования России по зерновой сделке.