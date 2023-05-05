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Чавушоглу: цены на продукты вырастут, если не учесть требования России по зерновой сделке

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Цены на продукты на мировых рынках вырастут в случае, если не будут соблюдены требования России по зерновой сделке, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу: цены на продукты вырастут, если не учесть требования России по зерновой сделке
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Он подчеркнул, что черноморская инициатива «помогла каждому домохозяйству в мире», так как мировой индекс цен на продукты упал на 9%.

«Если срок не будет продлён, наступит новый кризис. Для этого должны выполняться законные требования России», — цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.

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