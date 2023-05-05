Чавушоглу: цены на продукты вырастут, если не учесть требования России по зерновой сделке
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Он подчеркнул, что черноморская инициатива «помогла каждому домохозяйству в мире», так как мировой индекс цен на продукты упал на 9%.
«Если срок не будет продлён, наступит новый кризис. Для этого должны выполняться законные требования России», — цитирует министра ТАСС.
Ранее стало известно, что встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России.
Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.