В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России

Перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет... Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу добавил, что это касается также вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что в Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.