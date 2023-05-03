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В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России

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Перспектива продления зерновой сделки неясна и зависит от учёта требований России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России
  • РИА Новости

«Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет... Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу добавил, что это касается также вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что в Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.

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