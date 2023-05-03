В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России
- РИА Новости
«Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет... Основа проблемы того, что сделка была продлена только на 60 дней, — это неисполнение требований России», — цитирует его ТАСС.
Чавушоглу добавил, что это касается также вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что в Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки.
Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.