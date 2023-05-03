Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МО Турции заявили, что трёхсторонняя встреча по зерновой сделке запланирована на 5 мая

Короткая ссылка
В Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
В МО Турции заявили, что трёхсторонняя встреча по зерновой сделке запланирована на 5 мая
  • Gettyimages.ru

«Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, на встрече будут обсуждаться разные вопросы, включая зерновую инициативу.

«Наше желание — продлить эту инициативу без каких-либо проблем», — подчеркнул он.

Ранее украинский источник Reuters сообщил о запланированных на 3 мая переговорах по черноморской продуктовой сделке при участии всех её сторон.

Позже в МИД России заявили, что российская сторона не получала информации о какой-либо встрече, планирующейся по зерновой сделке, заявили в МИД России.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить