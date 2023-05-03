В МО Турции заявили, что трёхсторонняя встреча по зерновой сделке запланирована на 5 мая

В Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

«Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, на встрече будут обсуждаться разные вопросы, включая зерновую инициативу.

«Наше желание — продлить эту инициативу без каких-либо проблем», — подчеркнул он.

Ранее украинский источник Reuters сообщил о запланированных на 3 мая переговорах по черноморской продуктовой сделке при участии всех её сторон.

Позже в МИД России заявили, что российская сторона не получала информации о какой-либо встрече, планирующейся по зерновой сделке, заявили в МИД России.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.